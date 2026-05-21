Minsa confirma tercer caso de sarampión en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un nuevo caso de sarampión asociado a uno de los dos casos importados, tras sostener contacto en un sitio de hospedaje, informaron las autoridades de salud.

Se trata de un panameño de 40 años que labora en el sitio de hospedaje donde permaneció un extranjero de origen neerlandés diagnosticado previamente.

“La persona afectada presentó síntomas diferentes a los habituales, lo que se conoce como sarampión modificado, condición descrita en personas con antecedentes de vacunación contra el sarampión, en quienes la enfermedad puede manifestarse de manera más leve, con síntomas incompletos o diferentes al cuadro clásico”, explicó Manuel Zambrano, viceministro de Salud.

Actualmente, el paciente se encuentra estable.

La entidad explicó que logró identificar a 442 personas que pudieron haber tenido contacto con los pacientes identificados, y aclaró que no existe transmisión comunitaria, sino que este caso fue producto de la exposición directa con la enfermedad.

“Se mantienen en investigación cinco personas que estuvieron en contacto con los casos confirmados. Estas personas presentan manifestaciones clínicas atípicas e historia de exposición cercana y prolongada al virus en entornos laborales y de atención de salud relacionadas con los casos importados”, indicó Manuel Zambrano, viceministro de Salud.

Las autoridades reiteraron el llamado a la vacunación para prevenir formas graves de la enfermedad, hospitalizaciones o la muerte.