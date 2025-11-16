Minsa: Hielo producido en Los Santos es apto para el consumo humano

Tras una inspección a las plantas embotelladoras de agua y fábricas de hielo en la provincia de Los Santos, el Departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Minsa informó que el hielo es apto para el consumo humano.

Josselys Navarro, jefa regional del Departamento, explicó que las plantas visitadas utilizan el sistema de ósmosis inversa, un proceso de filtración avanzada que elimina bacterias, virus y otras impurezas, garantizando agua de alta pureza para la producción de hielo. Este método permite ofrecer un producto sin olores ni sabores indeseables, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por las autoridades de salud.

En total, las autoridades supervisaron cuatro plantas dedicadas a la fabricación y venta de hielo, tres al expendio y dos al embotellamiento de agua. Durante las inspecciones, se evaluaron aspectos como la fuente de agua utilizada, los análisis microbiológicos y fisicoquímicos, la vigencia de la licencia sanitaria, los carnés de salud de los manipuladores, así como la limpieza, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los productos, detallaron del Minsa.

Agregaron que estas verificaciones se realizan de forma periódica para asegurar la calidad sanitaria y prevenir enfermedades asociadas al consumo de agua o hielo contaminado.