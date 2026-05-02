MINSA: IDAAN surtirá agua en Taboga no apta para beber

El Ministerio de Salud (Minsa) informó a los residentes y visitantes de la isla de Taboga que, ante fallas en la planta potabilizadora existente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ha decidido abastecer a la isla con agua proveniente de la nueva planta potabilizadora.

“Esta agua podrá utilizarse únicamente para necesidades esenciales (aseo personal, lavado y limpieza del hogar, entre otros), pero por el momento no es apta para el consumo humano”, dijo el MINSA.

La entidad se mantiene a la espera de la certificación del laboratorio, que actualmente analiza el agua de la nueva planta para determinar si es apta para el consumo humano.

El MINSA indicó que esta decisión ha sido tomada en conjunto con el IDAAN, que continúa trabajando para corregir las afectaciones en la planta potabilizadora existente.