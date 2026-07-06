Minsa inaugura la Semana de la Promoción de la Salud con enfoque en la salud mental universitaria

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el inicio de la Semana de la Promoción de la Salud con la realización del Primer Foro de Salud Mental y Educación Superior. La jornada busca fortalecer la alianza estratégica entre el sector salud y la academia para crear entornos universitarios resilientes, saludables e inclusivos.

Bajo la consigna “Salud y bienestar con innovación, autocuidado, entornos saludables y participación social”, el ministerio desplegará actividades formativas no solo en universidades, sino también en espacios públicos de alta concurrencia como el Metro de Panamá, detalló la Dra. Oris Iglesias, directora nacional de Promoción de la Salud.

Durante el acto inaugural, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la promoción de la salud mental en las nuevas generaciones es una tarea impostergable para elevar la calidad de vida nacional. Por su parte, el Despacho de la Primera Dama, representado por Ivonne de Martinelli, subrayó que el cuidado emocional de los jóvenes requiere un compromiso intersectorial prioritario.

Asimismo, la rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Dra. Ángela Laguna, en nombre de la Red Panameña de Universidades Promotoras de Salud y el Consejo de Rectores, ratificó la meta de impulsar una cultura de autocuidado, espacios seguros y bienestar integral para estudiantes, docentes y administrativos.

En el foro se resaltó la vigencia del Decreto Ejecutivo N.° 10 del 14 de mayo de 2025, normativa que sustenta y formaliza la implementación de las políticas de promoción de la salud dentro de la red de universidades oficiales y particulares del país.