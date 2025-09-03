Minsa lanza campaña “Cuida tu Corazón 2025”

El Ministerio de Salud (Minsa) realizó el lanzamiento de la campaña “Cuida tu Corazón 2025”, con el propósito de concienciar a la población sobre la importancia de la prevención para reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares (ECV).

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, recordó que prevenir no significa únicamente evitar lo negativo, sino promover lo positivo, adoptando hábitos como: alimentación balanceada, reducción del consumo de sal, azúcares y grasas saturadas, actividad física regular, dormir adecuadamente, manejo del estrés, evitar el consumo de tabaco y alcohol.

Entre las enfermedades cardiovasculares más comunes en el país se encuentran la insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial e infarto de miocardio, informaron las autoridades.

La directora nacional de Promoción de la Salud, Oris Iglesias, invitó a instituciones, escuelas, comunidades y familias a sumarse a esta campaña con acciones que fomenten una vida más activa y hábitos saludables. “Cada paso cuenta, cada decisión importa y cada esfuerzo suma en la construcción de un país más sano”, subrayó.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en Panamá, representando aproximadamente el 30% de todas las muertes anuales. A nivel mundial, más de tres cuartas partes de las muertes por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares ocurren en países de ingresos medios y bajos.

En el evento también participó Oscar Ortega, CEO de la empresa MAPFRE y la representante de la OPS en Panamá, Ana Riviére Cinnamond.