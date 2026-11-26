El Ministerio de Salud (Minsa) informó que no ha detectado nuevos casos positivos de malaria en los últimos días, mientras mantiene el seguimiento de 225 casos acumulados de semanas anteriores y la búsqueda de 13 personas que todavía no han sido localizadas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aclaró que la cifra de 225 casos no corresponde a nuevos contagios registrados durante la última semana, sino a una actualización de las estadísticas acumuladas.

Según el balance presentado, el 70 % de los pacientes diagnosticados ya recibió tratamiento, mientras que el 20 % continúa bajo atención médica. Las autoridades mantienen la vigilancia para localizar a las 13 personas pendientes de seguimiento.

Entre los focos identificados figuran 15 trabajadores informales contagiados en los alrededores de MERCA Panamá, donde preocupa la presencia de personas que realizan actividades laborales y pernoctan en el sector.

Para atender esta situación, el Minsa instaló un laboratorio y una estructura de atención médica en el área, con el fin de realizar pruebas, evaluar a los trabajadores y mantener el monitoreo epidemiológico.

Las acciones también incluyen fumigaciones, jornadas de limpieza y control de las zonas identificadas, además del seguimiento a los pacientes diagnosticados.

Boyd Galindo aseguró que la situación está controlada y que las medidas preventivas continuarán. Sobre la reapertura del Camino de Cruces, indicó que todavía no existe una fecha definida, aunque podría concretarse próximamente. Mientras tanto, se mantiene la evaluación de las personas que permanecen en el área.