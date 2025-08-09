Minsa ordena retirar del mercado varios productos dentales Colgate

El Ministerio de Salud (Minsa) ha emitido una orden para el retiro inmediato de productos dentales de la marca Colgate en el mercado panameño.

De acuerdo con las autoridades, la decisión del Minsa se basa en una advertencia de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) de reportes de usuarios del producto Colgate Crema Dental Total Clean Mint de efectos que incluyen lesión bucal, dolor, ardor, inflamación de encías e hinchazón de labios.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa emitió la Resolución 165 de 25 de julio de 2025, donde se suspenden los registros y ordena retirar del mercado el producto Colgate Crema Dental Total Clean Mint, ante la decisión de ANVISA de cautelar todos los lotes de este producto dental, que contenga en su formulación la sustancia fluoruro de estaño, que es un agente de cuidado bucal.

El Departamento de Farmacovigilancia de Medicamentos y Otros Productos para la Salud Humana, de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa, realizó una revisión de la información de tres productos de la marca Colgate, en donde se verificó que comparte la misma fórmula cuali-cuantitativa que el fabricado y comercializado en Brasil.

Los productos que deben ser retirados del mercado en Panamá son: Colgate Clean Mint con registro sanitario 114356 de Brasil; Colgate Total Crema Dental Clean Mint con registro sanitario 206275 de Brasil, y Colgate Crema Dental Clean Mint con registro sanitario 206112 de México.



De igual manera, la entidad recalcó que la empresa Colgate Palmolive (CA) Inc., y cualquier otro distribuidor de la crema dental Colgate Total Clean Mint, tienen hasta el 24 de agosto para presentar el informe de todos los lotes retirados del mercado de los productos antes señalados y notificar a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa.