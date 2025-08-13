Minsa ordena retiro del perfume Guess Seductive por contener ingrediente prohibido en la UE

El Ministerio de Salud (Minsa) suspendió el registro sanitario del perfume Guess Seductive Eau de Toilette Natural Spray y ordenó su retiro del mercado panameño, tras confirmarse que contiene un compuesto incluido en la lista de sustancias prohibidas para cosméticos por la Unión Europea.

La medida, adoptada mediante la Resolución N.° 170 del 1 de agosto de 2025, se sustenta en un boletín emitido el 7 de julio de 2025 por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

En dicho documento, que recopila alertas sobre cosméticos y productos de cuidado personal, se identificó la presencia del compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA) en la formulación del perfume.

De acuerdo con la Comisión Europea, este aldehído aromático ha demostrado ser irritante para la piel y los ojos de los conejos, y en humanos puede inducir sensibilización cutánea y presentar riesgos cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción.

Aunque el BMHCA también se utiliza en productos no cosméticos como detergentes y artículos de limpieza, su uso en cosméticos está prohibido por el Reglamento (CE) N.° 1223/2009, modificado por el Reglamento (UE) N.° 1221/1902 de 2021.

La base de datos de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas confirma que el producto estaba registrado en Panamá.