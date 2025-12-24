Minsa prepara operativo sanitario para el Desfile de las Mil Polleras 2026

Un operativo sanitario será implementado, durante el Desfile de las Mil Polleras 2026, que se realizará el 17 de enero, en Las Tablas, provincia de Los Santos, anunciaron del Ministerio de Salud (Minsa).

Destacaron que, “el objetivo es garantizar la atención oportuna y la protección de la salud de la población y visitantes que asistan a este evento de alta concurrencia”.

El dispositivo contempla la instalación de un puesto de atención con capacidad para hasta 15 personas, el despliegue de ambulancias en puntos estratégicos, una unidad de Comando Médico con paramédicos y operador de vehículo de emergencias médicas, así como un plan de contingencia hospitalario activado en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, explicaron las autoridades del Minsa.

Asimismo, el operativo incluirá acciones de vigilancia sanitaria por parte del personal de Saneamiento Ambiental, con énfasis en la supervisión de puestos de venta de alimentos para verificar el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias.

La Región de Salud de Los Santos reiteró su compromiso de acompañar este evento cultural con acciones preventivas y de atención, contribuyendo a que el Desfile de las Mil Polleras 2026 se desarrolle en un entorno seguro para todos los asistentes.