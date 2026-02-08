Minsa realizará la III Feria de Promoción y Prevención en Westland Mall

El Ministerio de Salud informó que este domingo 8 de febrero realizará la III Feria de Promoción y Prevención, bajo el lema 'Con salud y bienestar', como parte de sus acciones para fomentar hábitos saludables en la población.La actividad se desarrollará en el Centro Comercial Westland, ubicado en la autopista Arraiján–La Chorrera, en horario de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., donde los asistentes podrán acceder a información y orientación relacionada con la promoción y prevención en salud.El Ministerio de Salud extendió la invitación a la ciudadanía para participar en esta jornada, que busca fortalecer la cultura de prevención y el bienestar integral de la comunidad.