Minsa realizará la III Feria de Promoción y Prevención en Westland Mall

El Ministerio de Salud informó que este domingo 8 de febrero realizará la III Feria de Promoción y Prevención, bajo el lema “Con salud y bienestar”, como parte de sus acciones para fomentar hábitos saludables en la población.

La actividad se desarrollará en el Centro Comercial Westland, ubicado en la autopista Arraiján–La Chorrera, en horario de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., donde los asistentes podrán acceder a información y orientación relacionada con la promoción y prevención en salud.

El Ministerio de Salud extendió la invitación a la ciudadanía para participar en esta jornada, que busca fortalecer la cultura de prevención y el bienestar integral de la comunidad.