Minsa recomienda medidas de prevención ante aumento de temperaturas por fenómeno de El Niño

Ante la extensión del fenómeno de El Niño y el incremento de las temperaturas y la sensación térmica en el país, el Ministerio de Salud (Minsa) reforzó el llamado a la población para adoptar medidas de prevención y evitar afectaciones asociadas al calor extremo.

La directora Nacional de Promoción de la Salud, Oris Iglesias, recomendó mantener una adecuada hidratación mediante el consumo frecuente de agua, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar ropa ligera y de colores claros, preferiblemente de algodón, y permanecer en lugares frescos y ventilados cuando sea posible.

El Minsa también instó a reconocer los signos de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso, confusión, debilidad o desmayos. Ante la aparición de estos síntomas, recomendó acudir de inmediato a la instalación de salud más cercana.

Las recomendaciones se alinean con el análisis de la situación de salud pública ante el evento climático El Niño (2026-2027) elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que destaca la importancia de fortalecer las acciones preventivas, la vigilancia epidemiológica y la coordinación entre instituciones para reducir los efectos del fenómeno climático.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que durante el segundo semestre de 2026 se prevé una disminución de las lluvias en gran parte del territorio nacional, acompañada de un aumento de las temperaturas del aire y una mayor sensación térmica.

Las autoridades señalaron que los grupos más vulnerables ante estas condiciones son los niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades al aire libre.

El Minsa reiteró el llamado a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y aplicar medidas de autocuidado, especialmente mantener una hidratación constante y no esperar a sentir sed o cansancio físico para consumir agua, ya que pueden ser señales de deshidratación.