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Minsa reporta más de 2,000 casos menos de dengue en Panamá

Minsa reporta más de 2,000 casos menos de dengue en Panamá
ML | Minsa reporta más de 2,000 casos menos de dengue en Panamá.
Redacción Web
21 de octubre de 2026

Panamá registra 2,056 casos menos de dengue en comparación con el mismo período de 2025, lo que representa una disminución del 16.5 %, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Hasta la semana epidemiológica N.º 39, correspondiente del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2026, se contabilizaron 10,419 casos acumulados, frente a los 12,475 registrados el año anterior.

Colón encabeza las regiones con mayor número de contagios, con 2,432 casos, seguida de la Región Metropolitana, con 2,389, y Chiriquí, con 1,259.

En cuanto a las hospitalizaciones, se reportan 1,160 ingresos, un 2.77 % menos que en 2025. Sin embargo, se mantienen 20 defunciones asociadas a la enfermedad.

El Minsa también destacó la reducción de la tasa de incidencia nacional, que pasó de 273 a 225.3 casos por cada 100,000 habitantes.

Las autoridades reiteraron el llamado a eliminar los recipientes que acumulen agua y mantener protegidos los depósitos de uso doméstico para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

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