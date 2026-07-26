Minsa: San Miguelito registra 313 casos de dengue y ninguna defunción

El distrito de San Miguelito acumula 313 casos de dengue y ninguna defunción en lo que va del año, informó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Durante la quinta Feria de Promoción y Prevención “Con Salud y Bienestar”, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que la cifra representa una disminución en comparación con los más de 2 mil casos reportados el año anterior.

Boyd atribuyó esta reducción a la participación de la comunidad y a las acciones de prevención impulsadas por la entidad sanitaria.

El ministro señaló que el Minsa mantiene operativos de fumigación motorizada, inspecciones casa por casa y jornadas para eliminar criaderos del mosquito transmisor del dengue, con el objetivo de reforzar el control epidemiológico en el distrito.

El director regional de Salud de San Miguelito, Algis Torres, adelantó que durante la próxima semana continuarán los recorridos de promotores comunitarios para priorizar la eliminación de criaderos en las áreas de mayor riesgo.