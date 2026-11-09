Minsa y CSS preparan precios de referencia para compras de medicamentos antes de licitaciones de febrero

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) presentarán en enero sus listas de medicamentos con precios de referencia actualizados, como parte del proceso para establecer parámetros de costos en las compras públicas antes de las licitaciones estatales previstas para febrero.

El compromiso se acordó durante la segunda reunión del Sistema Nacional de Precios de Referencia de Medicamentos (SINPREM), en la que también se aprobó el estatuto de funcionamiento de esta mesa interinstitucional.

El director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, Marcos Young, explicó que ambas instituciones deberán consolidar la información para compartirla con los ministerios de Economía y Finanzas, Comercio e Industrias y Relaciones Exteriores.

“Este sistema de precios de referencia va a fijar un precio tope, de forma tal que, esperamos que con esto los procesos de adquisición y el acceso a los medicamentos de todos los panameños sea de una manera ágil”, indicó Young.

La iniciativa busca atender las diferencias en los costos de los medicamentos entre distintas regiones del país, especialmente en comunidades de difícil acceso, donde los gastos de distribución y logística pueden elevar los precios.

En esta primera etapa, el sistema estará enfocado en las compras del sector público. Paralelamente, se trabaja con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para identificar referencias de precios en el mercado privado.

La siguiente sesión del SINPREM está prevista para finales de enero. Para entonces, el Minsa y la CSS deberán tener listas sus propuestas de precios actualizados, con el propósito de que las instituciones participantes cuenten con la información antes de los procesos de licitación.

“Así que la meta es que nuestros equipos técnicos suministren la información necesaria al Ministerio de Salud, de forma tal que pueda ser distribuida a los distintos ministerios”, puntualizó Young.