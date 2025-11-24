Minsa y Minseg acuerdan uso de drones para transportar medicamentos a zonas de difícil acceso

Con el objetivo “viabilizar el uso de drones en el transporte de medicamentos en áreas de difícil acceso en la República de Panamá”, se firmó el convenio interinstitucional entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública.

Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, indicó que hace dos meses se lanzó este programa junto a la OPS/OMS, con el apoyo de la Fundación Fútbol Club Barcelona, con el objetivo de superar las barreras geográficas para el transporte de medicamentos e insumos médicos, reduciendo el tiempo de viaje de horas a solo minutos y mejorando el acceso a la atención primaria en zonas remotas.

“Desde el Ministerio de Salud garantizaremos que esta iniciativa se alinee con los principios y líneas estratégicas de la Estrategia Nacional de Transformación Digital en Salud, asegurando su integración en los sistemas nacionales de información en salud”, dijo Boyd Galindo.

Frank Alexis Ábrego, ministro de Seguridad Pública, señaló que esta colaboración entre ambos ministerios beneficiará a los pobladores de áreas apartadas en las comarcas.

“Nos unimos a este proyecto con gran entusiasmo, porque llevar la ayuda a estas poblaciones con medicinas a través de los drones es una acción comunitaria y de prevención”, dijo Ábrego.

Los drones serán operados por personal del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Por su parte, Ana Rivière Cinnamond, representante en Panamá de la OPS/OM, manifestó que “esta iniciativa busca superar las barreras geográficas para el transporte de medicamentos e insumos médicos, reduciendo el tiempo de viaje de horas a solo minutos y mejorando el acceso a la atención primaria en zonas remotas”.

El convenio fue firmado por el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo y el ministro de Seguridad Frank Alexis Ábrego.