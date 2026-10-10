Minseg despliega estamentos de seguridad para atender a comunidades afectadas por terremoto

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) informó que, mantienen desplegadas sus capacidades operativas para atender a las comunidades afectadas por el terremoto registrado este viernes, mediante acciones de asistencia médica, movilización de ayuda humanitaria y apoyo a la población en distintas regiones del país.

En ese sentido, las autoridades indicaron que los equipos de respuesta trabajan para trasladar a pacientes que requieren atención urgente, distribuir suministros de primera necesidad y facilitar la asistencia a las comunidades impactadas por el movimiento sísmico.

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) activó sus capacidades aéreas y estableció un puente aéreo humanitario hacia la península de Azuero. Como parte de estas operaciones, se reportaron más de 10 asistencias, incluidos traslados aeromédicos de pacientes hacia centros hospitalarios de La Villa de Los Santos, Santiago de Veraguas y la ciudad de Panamá.

Asimismo, helicópteros del Programa de Aviación INL-SENAN se movilizaron hacia Las Tablas, en la provincia de Los Santos, para transportar alimentos y otros suministros de primera necesidad destinados a las comunidades afectadas.

Mientras tanto, la Policía Nacional desplegó unidades operativas, tácticas y de prevención para reforzar la seguridad ciudadana, mantener el orden público y respaldar las labores de atención. De igual manera, en las provincias de Veraguas y Los Santos desarrolla acciones de verificación, monitoreo y coordinación con organismos de protección civil y gestión de riesgos.

En cuanto a la conectividad terrestre, en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, se ejecutan labores de apoyo para facilitar la habilitación de vías en las comunidades de Malena y Torio. Con estas acciones, se busca mejorar la movilidad y permitir el acceso de los equipos encargados de brindar asistencia.

Por otro lado, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito reportó 94 accidentes registrados después del sismo. Ante esta situación, las autoridades mantienen dispositivos de prevención y vigilancia para contribuir a la seguridad de los conductores y demás usuarios de las vías.

De igual forma, el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME 911) informó que recibió 8,630 llamadas desde el momento del sismo. Según los registros de su Centro de Despacho de Emergencias, durante el período reportado se despacharon 178 recursos y se realizaron 99 coordinaciones interinstitucionales en todo el país.

En consecuencia, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para utilizar la línea 9-1-1 únicamente en situaciones de emergencia reales, con el fin de garantizar que los recursos de atención puedan dirigirse oportunamente a las personas que los necesitan.

Finalmente, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) mantiene 400 efectivos desplegados en el terreno para brindar apoyo en zonas afectadas de las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé. Como parte de las acciones logísticas, también se reportó el traslado de 16 carpas y cuatro equipos, cuyos detalles deberán ser confirmados por las autoridades antes de su publicación.