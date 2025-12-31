Minseg: Programa armas por comida saca de circulación 1,142 armas y 92,690 municiones en 2025

El programa “Armas por Comida, Medicinas y Electrodomésticos” logró en 2025, retirar de las calles 1,142 armas de fuego y 92,690 municiones, informaron del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).

A través de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) y la Gobernación de la Provincia de Panamá, el proyecto entregó, a cambio de la participación voluntaria, bonos de supermercados, farmacias y electrodomésticos por $329,465, según datos del Minseg.

En las jornadas realizadas en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste, además de las armas y municiones se recibieron 822 proveedores, 1,833 explosivos y 163 accesorios, todos puestos bajo resguardo seguro.

El desglose de las armas entregadas refleja la magnitud del impacto: 366 revólveres, 346 pistolas, 109 escopetas, 94 rifles, 24 fusiles, 185 pellet, 8 subametralladoras, 6 carabinas, 2 lanzadores de bengalas, un arma de fabricación casera y un niple.

El éxito alcanzado este año por el programa “Armas por Comida, Medicinas y Electrodomésticos” marca un precedente para futuras jornadas en 2026 y reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con la construcción de una sociedad más segura, donde la paz y el bienestar de las familias sean la prioridad, destacaron del Minseg.