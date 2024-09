Miriam Báez: Arte y Matemáticas, inspirando a las nuevas generaciones en Panamá

En el marco de su reciente visita a Panamá, la destacada matemática mexicana Miriam Báez compartió su historia, su pasión por esta ciencia y su compromiso con la divulgación científica.

Sobre su trayectoria profesional, la mexicana contó cómo pasó de la arquitectura a las matemáticas. Báez confesó que “su camino hacia las matemáticas no fue el tradicional. Siempre pensé que mi futuro estaba en la arquitectura, pero pronto descubrí que mis habilidades manuales no eran las mejores. Fue entonces cuando me di cuenta de que las matemáticas siempre habían estado conmigo”, comentó.

Motivación de la visita a Panamá

Invitada por la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT), Báez se embarcó en una gira que incluyó visitas a Bocas del Toro, Darién y la Ciudad de Panamá.

“Las matemáticas son un lenguaje universal, y compartir mi pasión con estudiantes de diferentes orígenes me hizo ver el poder que tienen para unir a las personas”, señaló.

Además, destacó la belleza natural de nuestro país y la inspiración que encontró en su entorno, vinculando las matemáticas con la naturaleza a través del kirigami, que es el arte de cortar el papel, dibujando con las tijeras.

En su visita a comunidades rurales, como Bocas del Toro y Darién, Báez notó el interés de los jóvenes hacia las matemáticas, especialmente cuando introdujo el kirigami, una técnica japonesa que combina las matemáticas con el arte. “Al ver cómo una hoja de papel puede transformarse en un objeto tridimensional, los estudiantes quedaron sorprendidos. Fue una experiencia que los conectó de una manera práctica y visual”, explicó.

Promoción de las matemáticas a través del kirigami

Uno de los eventos más destacados de su visita fue el “Meet and Greet” organizado por FUNDAPROMAT, un almuerzo de recaudación de fondos donde Báez mostró cómo el kirigami puede enseñar conceptos matemáticos de manera accesible y entretenida.

Durante la actividad, que se realizó en el prestigioso restaurante Ciao Ragazzi de Clayton, los asistentes participaron en la construcción de un Triángulo de Sierpinski, una figura fractal que representa la recursividad. “Ver el asombro en los rostros de los participantes fue uno de los momentos más especiales de mi visita”, comentó.

Diferencias entre México y Panamá en la enseñanza de las matemáticas

Al comparar la enseñanza observó similitudes, como la percepción negativa que muchos tienen hacia esta disciplina. “Es un desafío común que debemos abordar desde distintos ángulos, promoviendo una enseñanza más participativa y creando oportunidades para que los estudiantes apliquen las matemáticas en la vida cotidiana”, señaló Báez.