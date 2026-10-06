Misa por el 47 aniversario de la AMIA y vigilia en la Defensoría

Los gremios docentes se mantienen activos con posturas contrastantes: mientras sectores como la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) celebran su trayectoria, otros continúan en pie de lucha frente a la situación de los maestros separados de sus cargos.

Este 9 de octubre, la AMIA conmemorará su 47.° aniversario de fundación con una eucaristía oficial de acción de gracias. La ceremonia religiosa se llevará a cabo a las 10:00 a.m., en la emblemática Iglesia de Santa Ana.

Este evento gremial reunirá a docentes y miembros de la asociación para conmemorar casi cinco décadas de trayectoria organizativa y defensa de los derechos magisteriales, consolidándose como uno de los espacios de encuentro más significativos del sector educativo.

En contraste, agrupaciones cívicas y gremiales de fiscalización ciudadana mantienen convocatorias intermitentes y piqueteos frente a la sede de la Defensoría del Pueblo. Las acciones, iniciadas el pasado 29 de septiembre por el Movimiento de Docentes Separados, incluyeron inicialmente una vigilia de 24 horas en las instalaciones de la entidad.

Tras cumplir 48 horas acampando en el lugar sin obtener la documentación exigida, la protesta se radicalizó a las 5:00 a.m. Los educadores exigen que se les entregue formalmente la resolución final de la queja colectiva interpuesta desde noviembre de 2025 contra el Ministerio de Educación (Meduca), documento con el cual buscan forzar una mediación institucional y lograr su reintegro.