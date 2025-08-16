Mitradel detectó a 10 extranjeros sin permiso laboral

Durante jornadas de inspección realizadas en las provincias de Panamá, Los Santos y Chiriquí, personal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) detectó a 10 extranjeros laborando sin el debido permiso de trabajo.

La entidad detalló en un comunicado que se inspeccionaron 15 comercios, en los cuales se encontraron personas provenientes de Cuba (1), República Dominicana (1), Colombia (3), Venezuela (4) y China (1). En al menos 10 de estos establecimientos se registraron incumplimientos a la normativa laboral.

Las autoridades levantaron las respectivas providencias administrativas por posible violación a la legislación laboral panameña en los sitios donde se identificaron las irregularidades.

Asimismo, se emitieron tres solicitudes de documentación, con fecha límite de entrega para el martes 19 de agosto de 2025.