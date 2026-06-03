Mitradel inspecciona tres agencia de seguridad

ML | Personal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral realizó una serie de inspecciones simultáneas en tres agencias de seguridad debido a múltiples denuncias recibidas por el incumplimiento de las normas laborales.

“Quiero recordar que detrás de cada uniforme hay un trabajador que arriesga su integridad diariamente para proteger bienes, empresas y ciudadanos. Por eso exigimos a las agencias y a quienes contratan sus servicios que garanticen condiciones laborales dignas y el pleno respeto de la ley. Respaldamos a los trabajadores y a las empresas que hacen las cosas correctamente. El respeto a la ley y a la dignidad del trabajador no es negociable”, expresó la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.

La titular de Trabajo destacó que se mantendrán los operativos de fiscalización en todo el país y planteó que la institución cuenta con la línea de atención +507 6860-5167 para recibir denuncias, ya sean anónimas o identificadas, con el fin de que la ciudadanía reporte el incumplimiento de las normas laborales.