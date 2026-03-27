Miviot invertirá B/.160 millones en proyectos habitacionales y reforzará el ordenamiento territorial

Durante la toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), el ministro de Vivienda, Jaime A. Jované C., anunció una inversión estatal de 160 millones de balboas para nuevos proyectos habitacionales en las provincias de Colón, Chiriquí, Herrera y Panamá.

El titular del Miviot, quien llevó el mensaje del presidente José Raúl Mulino a la nueva presidenta del gremio, Katherine Reyes Espino (periodo 2026-2027), destacó que estas obras buscan reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de miles de familias. Entre las iniciativas clave, resaltó el avance del Programa de Arrendamiento Solidario (PASO), diseñado para facilitar la adquisición de viviendas a personas que no califican para créditos hipotecarios tradicionales mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra.

Jované enfatizó que la estrategia gubernamental no solo se centra en la construcción, sino en un ordenamiento territorial responsable. “Apostamos por infraestructura adecuada, evitando la expansión desordenada en áreas que carecen de servicios básicos”, acotó. Asimismo, mencionó que proyectos como Colón Puerto Libre son fundamentales para atraer inversión privada destinada a la rehabilitación de inmuebles y el fortalecimiento del turismo de cruceros.

Finalmente, el ministro celebró el liderazgo femenino de Reyes Espino en Acobir, mientras que la nueva presidenta reafirmó el compromiso del gremio bajo cuatro pilares: gobernanza, comunicación, innovación y tecnología, asegurando que serán actores activos en la búsqueda de soluciones para el sector inmobiliario panameño.