Miviot y UP avanzan en Mapatón para georreferenciar información territorial

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Universidad de Panamá (UP) avanzan en el desarrollo del “Mapatón 3.0”, una iniciativa orientada a georreferenciar datos territoriales estratégicos para transformarlos en herramientas de planificación y conocimiento colectivo.

En esta edición participan 16 estudiantes universitarios que cumplen sus horas de servicio social en jornadas de ocho horas diarias durante tres semanas. La capacitación técnica y el acompañamiento está a cargo de un equipo multidisciplinario del Miviot, integrado por especialistas en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y análisis territorial, quienes instruyen a los alumnos en el manejo avanzado de datos espaciales, informó el Miviot.

El proyecto permitirá consolidar información clave para alimentar el Geoportal del Miviot, una plataforma interactiva que facilita el acceso público a datos geoespaciales actualizados. Se espera que gracias a este esfuerzo conjunto, la entidad podrá cuantificar por primera vez la cantidad de suelo normado en el país, proyectar las zonas de expansión urbana y optimizar los procesos internos de evaluación, promoviendo una mayor transparencia institucional.

El “Mapatón 3.0” le da continuidad a las dos primeras ediciones realizadas este año junto a la Universidad Tecnológica de Panamá, donde se logró mapear y georreferenciar 617 urbanizaciones a nivel nacional. La actividad es coordinada por las directoras Gianina Rodríguez y Alessandra Treuherz, del Viceministerio de Ordenamiento Territorial, en alianza con el equipo docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño.