$!Módulos y clases virtuales: opciones para culminar el año escolar 2026

El uso de módulos educativos, clases virtuales y una modalidad semipresencial, con asistencia de al menos dos veces por semana, figuran entre las alternativas que evalúa el Ministerio de Educación (Meduca) para garantizar que los estudiantes puedan culminar el año lectivo 2026, luego de las afectaciones que dejó el sismo del pasado 9 de octubre en los centros educativos de las provincias centrales.

De acuerdo con los reportes de la entidad, más de 619 centros educativos resultaron afectados por el movimiento sísmico, mientras que al menos 85 registraron daños totales.

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, manifestó que “la institución trabaja en la recuperación de las infraestructuras escolares y tiene como objetivo que la mayoría de los planteles que sufrieron daños totales estén rehabilitados para el inicio del próximo año escolar, previsto para el 3 de marzo de 2027”.

Vega Osorio detalló que mientras avanzan las labores de reconstrucción el Meduca analiza distintas estrategias para que los estudiantes no pierdan el año escolar y puedan completar los contenidos académicos correspondientes a 2026, tomando en consideración las condiciones de cada comunidad y la disponibilidad de espacios seguros para impartir clases.

Por su parte, el secretario de la Asociación del Movimiento Gremialista de Educadores de Panamá (ASOMOGREP), Alberto Díaz Ramos, señaló que, aunque no existe una cifra oficial actualizada sobre la cantidad de escuelas que presentaban problemas de infraestructura antes del terremoto, un informe de la Defensoría del Pueblo advertía que el 95% de los centros educativos del país mantenían algún tipo de deficiencia estructural.