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Módulos y clases virtuales: opciones para culminar el año escolar 2026

El Meduca implementa clases virtuales, módulos educativos y jornadas semipresenciales para garantizar la continuidad del calendario escolar ante las afectaciones del sismo. El ministro señaló que los planteles se reabrirán sea seguro

Módulos y clases virtuales: opciones para culminar el año escolar 2026
Cortesía | Un centro educativo afectado por el sismo del pasado 9 de octubre.
Módulos y clases virtuales: opciones para culminar el año escolar 2026
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Módulos y clases virtuales: opciones para culminar el año escolar 2026
Cortesía | Autoridades del Meduca inspeccionando una escuela.
09 de noviembre de 2026

El uso de módulos educativos, clases virtuales y una modalidad semipresencial, con asistencia de al menos dos veces por semana, figuran entre las alternativas que evalúa el Ministerio de Educación (Meduca) para garantizar que los estudiantes puedan culminar el año lectivo 2026, luego de las afectaciones que dejó el sismo del pasado 9 de octubre en los centros educativos de las provincias centrales.

De acuerdo con los reportes de la entidad, más de 619 centros educativos resultaron afectados por el movimiento sísmico, mientras que al menos 85 registraron daños totales.

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, manifestó que “la institución trabaja en la recuperación de las infraestructuras escolares y tiene como objetivo que la mayoría de los planteles que sufrieron daños totales estén rehabilitados para el inicio del próximo año escolar, previsto para el 3 de marzo de 2027”.

Vega Osorio detalló que mientras avanzan las labores de reconstrucción el Meduca analiza distintas estrategias para que los estudiantes no pierdan el año escolar y puedan completar los contenidos académicos correspondientes a 2026, tomando en consideración las condiciones de cada comunidad y la disponibilidad de espacios seguros para impartir clases.

Por su parte, el secretario de la Asociación del Movimiento Gremialista de Educadores de Panamá (ASOMOGREP), Alberto Díaz Ramos, señaló que, aunque no existe una cifra oficial actualizada sobre la cantidad de escuelas que presentaban problemas de infraestructura antes del terremoto, un informe de la Defensoría del Pueblo advertía que el 95% de los centros educativos del país mantenían algún tipo de deficiencia estructural.

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En Veraguas se habilitan aulas temporales

ml | El Ministerio de Educación (Meduca) trabaja en la habilitación de espacios temporales de aprendizaje en distintas comunidades de la provincia de Veraguas, como en el distrito de Soná, por ejemplo, se han habilitado espacios en la Escuela Miguel Alba, el Colegio José Bonifacio Alvarado y la Escuela de Hicaco, con el propósito de facilitar la atención de los alumnos y evitar que la emergencia interrumpa por completo el proceso de enseñanza, mientras se buscan soluciones que permitan recuperar las infraestructuras dañadas y ofrecer condiciones adecuadas.

El Meduca ha señalado que utilizará recursos de partidas de emergencia y de su presupuesto institucional para atender los daños.
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