Molinar: Meduca ya está en la capacidad de pagarle a todos los docentes

La ministra Lucy Molinar anunció que el Ministerio de Educación (Meduca) ya está en la capacidad de asumir los pagos pendientes a docentes. Sin embargo, pidió paciencia a los educadores.

“Con vergüenza, ya puedo anunciar que estamos en capacidad de pagarle a todos los docentes que están trabajando y no han cobrado desde el primer día, digo vergüenza porque aquí hubo dinero para contratar, aumentar salarios de manera descomunal de enero a mayo, pero no se reservaron siquiera las partidas para pagar a los docentes que están trabajando”, anunció Molinar en un video.

Explicó que la situación ya se subsanó con ayuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Por otro lado, he venido escuchando algunos centros educativos, que bajo la consigna de sin lucha no hay victoria, quieren intentar cerrar calles, parar clases, etc., les pido, por favor, un poquito de paciencia”, resaltó.

Señaló que “hemos tenido muchas empresas que han venido a cobrar mucho y a trabajar poco. Otras que han trabajado mucho y no se les ha pagado nada. De hecho, muchos de los centros comerciales, donde hoy funcionan centros educativos, ni siquiera se les ha pagado el alquiler y las obras de la escuela ni siquiera han empezado”.

Sostuvo que se debe “poner orden en la institución. Estamos en un proceso de depuración que nos va a permitir trabajar con empresas que nos garantizarán trabajos bien hechos”.

“Elegir quién sea es lo que tiene al Meduca como está, nosotros no vamos a jugar ni con adendas, ni con beneficios a quien no cumple. Se van a elegir a los mejores para poder exigir el mejor trabajo, pero para eso necesitamos un poquito de paciencia”, concluyó.