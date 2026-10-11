Monseñor Ulloa destaca labor periodística durante la emergencia sísmica en Panamá

El arzobispo metropolitano de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta envió un mensaje a los trabajadores de la televisión, la radio y los medios de comunicación social del país en medio de la emergencia provocada por el sismo. “Desde Roma quiero hacerles llegar mi abrazo lleno de cariño, cercanía y gratitud en estos momentos difíciles que vive nuestro querido Panamá”, expresó el prelado, al tiempo que manifestó su preocupación por la situación que atraviesan los comunicadores y sus familias.

El líder eclesial agradeció la labor desarrollada por periodistas, camarógrafos, fotógrafos, locutores, técnicos, productores, directores y todo el personal que labora tanto delante como detrás de cámaras y micrófonos, destacando su entrega para informar con responsabilidad y acompañar al pueblo panameño en medio de la incertidumbre. “Hoy más que nunca, Panamá necesita voces que transmitan serenidad, imágenes que despierten solidaridad y palabras que siembren esperanza”, señaló.

Monseñor Ulloa reconoció que muchos de estos profesionales continúan cumpliendo su misión informativa aun en medio de la inquietud por sus propios seres queridos, por lo que los animó a velar por su seguridad personal. “¡Ánimo, queridos hermanos! No olviden cuidarse ustedes también. Su trabajo es un verdadero servicio a nuestra patria”, concluyó el arzobispo, asegurando sus oraciones y enviando su bendición bajo la protección de Santa María la Antigua.