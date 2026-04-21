MOP anuncia cierre del Puente de las Américas por prueba de carga estructural

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que realizará una prueba de carga estructural en el Puente de las Américas, lo que implicará el cierre total de esta vía durante la noche del jueves 23 de abril.

De acuerdo con la entidad, la medida se aplicará en horario de 10:00 p.m. a 2:00 a.m., como parte de las evaluaciones técnicas que se desarrollan en la estructura.

El MOP explicó que la prueba consiste en la aplicación controlada de peso para analizar el comportamiento del puente y recopilar información técnica. Según indicó, el objetivo es “garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular”.

Ante el cierre, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar el Puente Centenario como ruta alterna.

Asimismo, se solicitó a los usuarios atender las señalizaciones instaladas en el área y seguir las indicaciones del personal autorizado para evitar incidentes durante la ejecución de los trabajos.

El ministerio ofreció disculpas por las molestias ocasionadas y señaló que estas acciones forman parte de un proceso preventivo enfocado en la seguridad de los ciudadanos.