MOP avanza en la ampliación de carriles exclusivos de Mi Bus en Vía España, proyecto de B/.80.1 millones

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) adelanta el Proyecto de Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento para la ampliación de carriles exclusivos de Mi Bus en Vía España, entre la avenida Porras y la avenida Cincuentenario.

La iniciativa busca rehabilitar la red vial, mejorar la seguridad y accesibilidad para los usuarios y fortalecer la integración de este sector con el resto de la ciudad.

Conforme al reporte oficial, el proyecto, desarrollado bajo la modalidad de llave en mano, representa una inversión de B/. 80.113 millones, más financiamiento, y forma parte de las obras reactivadas por el Gobierno Nacional. De acuerdo con el MOP, se ejecuta en una de las rutas de mayor demanda vehicular de la capital y generará empleos, además de contribuir a la reactivación económica en 2026.

La intervención contempla 5.4 kilómetros de longitud y una evaluación integral del tramo entre Porras y Cincuentenario. Al tratarse de una ampliación, los nuevos carriles serán construidos completamente desde cero y ajustados a las especificaciones de diseño establecidas en el contrato.

Entre los componentes del proyecto se incluyen 17 intersecciones con semáforos del sistema centralizado, cuatro de ellas adicionales a las actuales, con nuevas fases y prioridad para el transporte público. También se ejecutarán obras civiles como la reubicación del sistema de acueducto y alcantarillado sanitario, el soterramiento de líneas eléctricas y de telecomunicaciones y la construcción de aceras con un ancho mínimo de dos metros.

La ampliación de Vía España permitirá alojar en su eje central los carriles exclusivos de Mi Bus. En el sector de Río Abajo, el proyecto incorpora la reconversión del parque Afroantillano (parque Sidney Young) como parte de las mejoras urbanas planificadas.

El contratista, el Consorcio C&T Vía España, integrado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Holdings, ya inició gestiones preliminares, como levantamientos topográficos y acercamientos comunitarios, tras recibir la autorización de inicio. Los trabajos de construcción comenzarán una vez la Contraloría General otorgue el refrendo del contrato.

Sobre los comercios ubicados a lo largo del trazado, el MOP recordó que la Vía España cuenta con una servidumbre vial de 40 metros certificada por el MIVIOT, lo que permite ampliar hasta 20 metros desde el eje central. Por ello, los negocios localizados dentro del área del proyecto deberán iniciar un proceso ordenado de liberación de vía en coordinación con la institución.