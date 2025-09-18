Mora quirúrgica: Este fin de semana se inician jornadas extraordinarias

Este fin de semana se inician las jornadas extraordinarias de resonancia magnética en el hospital “Dr. Gustavo Nelson Collado” de la Caja de Seguro Social (CSS), en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, anunció el presidente José Raúl Mulino.

Estas jornadas continuarán todos los fines de semana del año, según el presidente.

“Esto permitirá atender a 2 mil pacientes en lista de espera, quienes serán atendidos de manera progresiva entre un equipo de tecnólogos, medico radiólogo y personal de apoyo”, detalló el mandatario.