Moradores de Panamá Pacífico denuncian aumento de hurtos

Moradores del sector de Panamá Pacífico, en la provincia de Panamá Oeste, han expresado a través de redes sociales su preocupación ante presuntos casos de robos y hurtos, principalmente en establecimientos comerciales de la zona.

Laura Robles, residente del residencial Rivers Valley, manifestó que “no he tenido conocimiento de casos concretos de robos dentro de mi barriada”, aunque señaló que “existen comentarios sobre incidentes registrados en algunos establecimientos comerciales”.

Ante las denuncias, se consultó a Héctor Delgado, del Comando de la Zona Canalera, quien indicó que, hasta el momento, no cuentan con casos puntuales de robos registrados en el sector.

Delgado explicó que: “Tenemos conocimiento de casos de hurtos, pero no tenemos una cifra oficial por el momento”.

El funcionario agregó que las autoridades mantienen un monitoreo constante tanto en las áreas residenciales como en los establecimientos comerciales de Panamá Pacífico, con el objetivo de mantener la seguridad en el sector.

De acuerdo con datos recabados, el 2 de octubre de 2025, dos sujetos ingresaron a un establecimiento comercial de Panamá Pacífico y sustrajeron 10 televisores, cuya mercancía estaba valorada en aproximadamente 7 mil dólares.

Los sospechosos fueron posteriormente detenidos en operativos realizados en distintos puntos del país: uno fue aprehendido en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, mientras que el otro fue ubicado en el sector de Las Cumbres, en Panamá Norte.