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Moreno, físico que aspira a rector de la U. de Panamá

El actual vicerrector académico de la Universidad de Panamá es uno de los cinco profesores que aspiran a reemplazar a Eduardo Flores como rector

Moreno, físico que aspira a rector de la U. de Panamá
E. González | Doctor José Emilio Moreno Ramos, candidatop a rector de la UP.
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Cortesía Meduca
Yalena Ortiz
07 de abril de 2026

El doctor José Emilio Moreno Ramos, actual vicerrector académico de la Universidad de Panamá, aspira a convertirse en el nuevo rector de la casa de Méndez Pereira para el periodo 2026-2031.

“Decidimos postularnos a rector de la Universidad de Panamá porque estamos seguros de que, con la experiencia que hemos acumulado a través de estos 34 años de servicio en esta institución y con la preparación académica que tenemos, podemos hacer cambios siempre para mejorar nuestra universidad”, explicó el doctor en Ciencias (Física de Materiales).

Para ello, el profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología explica que algunas de sus prioridades son crear puentes con las entidades gubernamentales y privadas para fomentar más prácticas estudiantiles.

“Aspiramos a que los graduandos salgan con una certificación adicional a su título universitario que le dé un valor agregado y le permita competir a nivel regional o internacional y que sepan generar empleos, entre otros planes”.

Otra propuesta es modificar el programa de servicio social. “Unos estudiantes van a una comunidad, otros van a otras distintas. Nosotros queremos que un grupo de estudiantes de diferentes carreras como: medicina, odontología, farmacia, trabajo social, arquitectura, derecho y economía; vayan a una misma comunidad, de tal forma que el impacto sea mayor”, explica el funcionario.

Moreno plantea que la modernización y los profesores van de la mano. “Tenemos que brindarles los seminarios adecuados, tanto de su especialidad como de nuevas técnicas de enseñanza. Por ejemplo, la inteligencia artificial es un tema transversal que todo profesor debe conocer, y nosotros como universidad tenemos que brindarles esas herramientas. Y no solo al docente, también al personal administrativo, porque queremos sistematizar toda la información en la Universidad de Panamá”, añadió.

Explicó que apunta a la actualización y compra de equipos de laboratorio para que los egresados salgan con una formación más completa. Asimismo, propone colocar un sistema de vigilancia en la entrada de la Universidad de Panamá para mejorar la seguridad en las instalaciones, reducir gastos mediante el uso de herramientas tecnológicas y fomentar una autogestión responsable.

“Queremos que nuestra universidad siga siendo esa universidad que le da oportunidades a todos los estudiantes, sin importa su condición económica”
Datos biográficos

ml | Doctor en Ciencias (Física de Materiales) y Maestría en Física de Materiales - Universidad Nacional Autónoma de México, distinguido con la Medalla Gabino Barreda (1992-1988).

Orden municipal Octavio Méndez Pereira como educador del año 2025.

Fue director del Departamento de Física de la Universidad de Panamá, director de Investigación y Posgrado en el Centro Regional de Coclé, Coordinador de Física en la USMA, presidente de la Sociedad Panameña de Física, presidente de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Física, entre otros.

Reelección

ML | “En cualquier universidad de prestigio se habla de una reelección adicional, pero en este momento yo no puedo decir si voy o no a reelegirme porque nuestra meta es ganar y hacer un buen trabajo”.

Protesta

ml | “Partimos del hecho de que la violencia genera violencia. Nosotros, en ninguna circunstancia, estamos de acuerdo con la violencia, venga de donde venga. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es discutir los problemas nacionales”.

Clientelismo

ml | “El clientelismo puede darse en cualquier lugar, pero eso depende de la ética del candidato y créame que nosotros por allí no caminamos. Se ha criticado mucho, y como comunidad universitaria, tenemos que dar ejemplo”.

Carreras nuevas

ml | “Hay que tener más comunicación con los empresarios y las entidades del Gobierno. Debemos tener un balance entre las carreras que necesitan y los procesos de investigación que les ayuden a resolver alguna situación”.

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