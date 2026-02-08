MP Inicia diligencias de investigación en albergue infantil de Tocumen

Personal de la Procuraduría General de la Nación realizó diligencias investigativas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, con el objetivo de determinar la posible comisión de hechos punibles tras una denuncia sobre presuntas irregularidades en el recinto, el cual es tutelado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Mediante un comunicado, las autoridades informaron que los equipos del Ministerio Público, en compañía de peritos y personal forense, llevaron a cabo verificaciones técnicas y el levantamiento de información relevante a fin de documentar, de manera objetiva, las distintas situaciones observadas.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará con las investigaciones correspondientes hasta agotar todas las líneas necesarias que permitan determinar la existencia, o no, de conductas delictivas.

La visita se da luego de que la diputada Alexandra Brenes presentara una denuncia contra la directora de la Senniaf, Ana Fábrega, y otros funcionarios, por el supuesto incumplimiento de los deberes de servidores públicos. La acción legal se fundamentó en la presunta comisión de delitos de abuso sexual y maltrato al menor ocurridos en dicho centro.

La también presidenta de la Comisión de la Mujer explicó que, durante una inspección realizada el pasado jueves en las instalaciones, detectaron anomalías como el deterioro de la infraestructura, la falta de personal idóneo para atender adecuadamente a los menores bajo resguardo y la convivencia de niños y niñas con adultos dentro del mismo espacio; situación que, según señaló, no cumple con los estándares de protección.