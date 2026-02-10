MP solicita colaboración para localizar a Manuel De Jesús Becerra Quijano

El Ministerio Público solicita a la ciudadanía información que permita dar con el paradero del ciudadano Manuel De Jesús Becerra Quijano, con cédula de identidad 8-366-814 y nacido el 15 de abril de 1971. El sujeto es requerido por la comisión de un delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de apropiación indebida.

La Sección Cuarta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana detalló que la solicitud surge de una investigación en la que se señala al señor Becerra Quijano de haberse apropiado de una alta suma de dinero. Dicho monto le fue confiado y transferido con el fin de adquirir un apartamento para una pareja de nacionalidad extranjera.

De tener conocimiento sobre el paradero de Manuel De Jesús Becerra Quijano, se agradece comunicarse a los teléfonos: 524-9342/ 524-4982/ 524-2655/ 524-2420. La información proporcionada será manejada bajo estricta reserva.