Mueren 150 renacuajos de rana dorada tras hurto de cables en santuario de El Valle de Antón

La fundación El Valle Amphibian Conservation Center (EVACC) informó que 150 renacuajos de rana dorada y otras especies en “peligro crítico” murieron por la falta de energía eléctrica que se registró en el santuario tras el hurto de cables.

Explicaron que las especies deben mantenerse en un ambiente con temperaturas y condiciones estrictas.

Según su fundador, Edgardo J. Griffith, el pasado lunes, 16 de febrero desconocidos hurtaron los cables neutrales y ground que alimentaban de energía a la infraestructura, provocando que toda el área quedara electrificada y quemando la mayoría de las lámparas ultravioletas, esenciales para la supervivencia de los anfibios.

Griffith explicó, en un video en redes sociales, que el daño asciende a $3,000 en cableado y cerca de $5,000 en lámparas UV, además de pérdidas biológicas. Durante tres días, la operación dependió de un generador de 60 KVA funcionando 24 horas, lo que generó gastos extraordinarios de combustible.

Ahora evalúan la importación urgente de nuevas lámparas, tomacorrientes y equipos críticos.

La Fundación Evacc presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público y el Municipio de Antón, y dejó abierta la posibilidad de que el Ministerio de Ambiente impulse acciones penales adicionales, dado que el hecho no solo constituye un hurto, sino que pone en riesgo especies protegidas por ley y al personal que trabaja en el sitio.e