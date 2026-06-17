Mueren una menor y un hombre con prontuario delictivo tras atentado en La Locería

Un hombre y una menor de edad fallecieron en el Hospital Santo Tomás tras resultar heridos en un ataque armado registrado este miércoles, 17 de junio, en el sector de La Locería, corregimiento de Betania, en el que también fue lesionada una mujer, confirmó el subcomisionado Demetrio Martínez de la Policía Nacional (PN).

El subcomisionado informó que el hombre tenía un prontuario delictivo y había sido condenado previamente por el delito de robo con arma de fuego.

Además, señaló que hace aproximadamente un mes y medio había sido víctima de otro atentado con arma de fuego, en el que también resultó herido.

Martínez añadió que las unidades policiales se encuentran desplegadas y que las investigaciones continúan para esclarecer el hecho y ubicar a los implicados.

Ante el rumor de que fueron dos niñas las que perecieron, una fuente del Ministerio Público reveló que “se adelantan las investigaciones y los fiscales están en el área recolectando indicios”.