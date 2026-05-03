Mujer nicaragüense intenta sobornar a agentes migratorios en Bocas del Toro

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que una ciudadana de nacionalidad nicaragüense fue rechazada en su intento de ingresar a Panamá luego de ser detectada utilizando documentación que no le pertenecía.

El hecho se registró en el puente binacional entre Panamá y Costa Rica, en la provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con la información oficial, durante el proceso de verificación migratoria la mujer incurrió presuntamente en usurpación de identidad. “El documento presentado correspondía a otra persona”, admitió la ciudadana ante las autoridades durante la revisión secundaria.

El caso se agravó cuando, tras reconocer la irregularidad, la extranjera “intentó sobornar a las unidades migratorias para permitir su ingreso al territorio nacional”, acción que fue rechazada de forma inmediata por los agentes.

Las autoridades procedieron con la no admisión de la ciudadana y su devolución, conforme a los protocolos establecidos en la normativa migratoria vigente.