Mulino agradece a Venezuela el envío de 51 expertos para evaluar infraestructura tras sismo

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció al Gobierno de Venezuela el envío de 51 expertos en evaluación de infraestructura para apoyar las labores de inspección y atención de los daños ocasionados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

“Agradezco al gobierno de Venezuela el envío de 51 expertos en evaluación de infraestructura. Será de gran ayuda”, expresó el mandatario panameño en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela, Félix Plasencia González, informó sobre la llegada a Panamá de una delegación venezolana encabezada por el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, y el ministro de Transporte y comisionado presidencial de Habitabilidad, Francisco Garcés.

La misión brindará apoyo técnico en la evaluación de infraestructura afectada por el movimiento sísmico, así como en las labores de atención de la emergencia y recuperación.

A través de una publicación en redes sociales, Plasencia aseguró que “Venezuela reafirma su disposición a cooperar con el pueblo panameño en las labores de evaluación de infraestructura, atención de la emergencia y recuperación”.