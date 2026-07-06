Mulino anuncia publicación de pliegos para el teleférico de Panamá-San Miguelito

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este lunes la publicación de los pliegos para la licitación del Proyecto Teleférico de Panamá-San Miguelito, una obra que busca mejorar la movilidad de miles de residentes de este sector del país.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario informó que los pliegos contemplan la contratación de los servicios de diseño, estudios complementarios, construcción, suministro, fabricación, instalación, integración, pruebas, certificación, puesta en marcha y entrega operativa del teleférico, con opción de mantenimiento.

“El Teleférico de San Miguelito va”, escribió Mulino al destacar el avance del proyecto, que entra en una nueva etapa con el inicio del proceso de licitación.