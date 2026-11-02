Mulino encabeza romería por el Día de los Difuntos en el Cementerio Amador

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este lunes la tradicional romería por el Día de los Difuntos en el Cementerio Amador, acompañado del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, ministros, viceministros y otras autoridades.



Durante el acto, el mandatario colocó ofrendas florales en los mausoleos del Dr. Manuel Amador Guerrero, primer presidente de Panamá, y de los Soldados Caídos de la Independencia, como homenaje a quienes forman parte de la historia del país.



"Estamos exaltando la memoria de quienes lo hicieron posible, tanto los próceres como los soldados de la Independencia, que estuvieron allí poniendo el pecho y honrando nuestra independencia y un futuro como el que estamos trabajando", expresó Mulino.