Mulino encabezó acto del 10 de noviembre

ML | Sin desfiles y con un acto solemne en el Parque de la Libertad Rufina Alfaro, el presidente José Raúl Mulino conmemoró el 10 de noviembre en La Villa de Los Santos, a un mes del sismo del 9 de octubre que afectó a cientos de familias santeñas.

“Este año es para reflexionar y agradecer que muchos se salvaron. Ahora nos toca reconstruir con paciencia y fortaleza”, dijo Mulino, acompañado de la primera dama y de su gabinete. El mandatario aseguró que la prioridad es reparar las escuelas dañadas para que estén listas en el inicio de clases del próximo año.

El alcalde Raúl Montenegro agradeció el apoyo del Gobierno y pidió unidad para levantar al distrito. El acto incluyó izada de banderas