Mulino encabezó acto del 10 de noviembre

ML | Sin desfiles y con un acto solemne en el Parque de la Libertad Rufina Alfaro, el presidente José Raúl Mulino conmemoró el 10 de noviembre en La Villa de Los Santos, a un mes del sismo del 9 de octubre que afectó a cientos de familias santeñas.'Este año es para reflexionar y agradecer que muchos se salvaron. Ahora nos toca reconstruir con paciencia y fortaleza', dijo Mulino, acompañado de la primera dama y de su gabinete. El mandatario aseguró que la prioridad es reparar las escuelas dañadas para que estén listas en el inicio de clases del próximo año.El alcalde Raúl Montenegro agradeció el apoyo del Gobierno y pidió unidad para levantar al distrito. El acto incluyó izada de banderas