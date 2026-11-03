Mulino entrega el pabellón nacional al abanderado oficial del 3 de noviembre

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó este 3 de noviembre el pabellón nacional al abanderado oficial de las festividades patrias, Ricardo Gago, durante un acto cívico celebrado en el Palacio de las Garzas.

La ceremonia marcó el inicio oficial de las actividades conmemorativas por los 123 años de la separación de Panamá de Colombia, acontecimiento histórico ocurrido el 3 de noviembre de 1903.

Con este acto, el país dio apertura a una jornada de celebración patriótica que rinde homenaje a la historia, la soberanía y la identidad nacional, en el marco de una de las fechas más significativas para los panameños.