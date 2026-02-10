Mulino evalúa estrategias regionales con el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con miembros del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores para abordar temas clave de la agenda internacional. Durante el encuentro, se discutió la importancia y el futuro de la estrategia para fortalecer la capacidad logística del istmo y consolidar el posicionamiento regional del país, ejes fundamentales de la política exterior de su administración, según informó el despacho de prensa de la Presidencia este martes, 10 de febrero de 2026.Los miembros del Consejo resaltaron la política internacional impulsada por la administración de Mulino, la cual está orientada a potenciar las ventajas competitivas y las actividades estratégicas del país.Como miembros del Consejo, participaron de la reunión: Carlos Hoyos, canciller encargado; el asesor presidencial Aníbal Galindo; la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, Kristelle Getzler; la expresidenta Mireya Moscoso, el exadministrador del Canal de Panamá Alberto Alemán Zubieta. También estuvieron Dovi Eisenman, Héctor Infante, Jorge Vallarino, Omar Jaén y Carlos Moreno.