Mulino expresa solidaridad con Colombia tras fuerte terremoto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su solidaridad con Colombia tras el fuerte terremoto registrado este lunes, que ha dejado un saldo preliminar de 18 personas fallecidas y al menos 20 edificaciones colapsadas en el occidente del país.

El movimiento sísmico también fue sentido con fuerza en ciudades como Bogotá y Cali, así como en Panamá y Ecuador.

“En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos”, manifestó Mulino en su cuenta de X.