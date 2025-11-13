Nacionales

Mulino felicita a “los amigos de la prensa” hoy, en el Día del Periodista

Pexels | Un periodista toma apuntes.
Redacción Web
13 de noviembre de 2025

El presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia de prensa de los jueves, hoy en la mañana, felicitó en el Día del Periodista en Panamá a todos los “amigos de la prensa”.

“En una fecha que marca definitivamente una labor, una vocación y un trabajo tesonero. Muchas veces incomprendido y arriesgado, pues no todo es color de leche, pero debemos rescatar siempre la memoria del padre del periodismo, Gaspar Octavio Hernández, y con él, toda la pléyade de hombres y mujeres que han dado luz y brilló al periodismo nacional. Mencionar nombres, de seguro me voy a quedar corto, porque tengo memoria de muchísimos y de otros, pues no, pues no había nacido cuando ya estaban en las lides periodísticas, pero lo importante es que, en democracia, fortalecemos la libertad de expresión, hacen su trabajo, como pueden, a veces en condiciones muy duras, pero el país está informado. Así que adelante y les vaya bien en el día de hoy”, señaló el mandatario.

En Panamá se celebra el Día del Periodista los 13 de noviembre, como homenaje al poeta y periodista Gaspar Octavio Hernández, quien falleció el 13 de noviembre en 1918, afectado por hemoptisis, en el despacho de La Estrella de Panamá, periódico del cual era jefe de redacción.

