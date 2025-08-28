Mulino inicia reunión con Lula da Silva en visita oficial a Brasil

El presidente José Raúl Mulino inició este jueves, 28 de agosto, su visita oficial en Brasil con una agenda que incluye una reunión bilateral con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

“Llegando al Planalto en Brasilia, con un gran recibimiento de presidente Lula da Silva. Lo que viene son inversiones y oportunidades para Panamá”, expresó Mulino en su cuenta de X.

Los mandatarios sostendrán un encuentro bilateral, que a su vez abrirá el compás a una reunión ampliada con altas autoridades de ambas naciones.

En horas de la tarde, Mulino será el expositor principal del Foro Empresarial “Diálogo Brasil – Panamá. Construyendo puentes para el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe”, y expondrá ante el sector privado brasileño las ventajas que ofrece Panamá con su ubicación estratégica y facilidades logísticas.

La visita oficial tiene como fin reforzar la cooperación Panamá - Brasil, abrir nuevas oportunidades para la inversión brasileña en Panamá y sacarle provecho a la inclusión del Istmo al Mercado Común del Sur (Mercosur).