Mulino inspecciona obras de restauración en Portobelo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó una gira de trabajo por la costa Caribe para constatar el progreso de los trabajos de restauración en la histórica Iglesia San Felipe, la Capilla San Juan de Dios y su entorno, en la provincia de Colón.

Durante el recorrido, el mandatario interactuó con trabajadores y residentes que esperan la culminación de este emblemático templo, considerado un pilar de la fe y un punto clave para el turismo cultural e histórico de la región.

Mulino estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera; la administradora general de Turismo, Gloria de León; y el alto comisionado ad honorem de la obra, Ricardo Gago Salinero.

El gobernante recordó el origen del proyecto: “Hice una promesa al Cristo de Portobelo una semana antes de la elección, y aquí estamos cumpliéndola. Le dije que, si ganaba, le iba a hacer la iglesia”.