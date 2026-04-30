Mulino justifica partida discrecional: “Hay urgencias médicas que no pueden esperar”

Durante la apertura de la conferencia de prensa semanal de este jueves, 30 de abril, el presidente de la República José Raúl Mulino se refirió al uso de la partida discrecional, destacando que estos recursos son esenciales para atender situaciones médicas urgentes que afectan a familias de escasos recursos.

El mandatario explicó que “día a día existen urgencias médicas de alta complejidad o emergencias que tienen tratamiento solamente en el extranjero y estas intervenciones son sumamente costosas para familias que no pueden afrontar esos gastos”.

“Desde la Secretaría Social de la Presidencia se atienden solicitudes de cirugías cardíacas pediátricas, trasplantes hepáticos, cirugías muy complejas y ayudas para que familiares puedan viajar acompañando a sus menores, muchas veces de niños de meses de nacidos”, indicó.

Asimismo, señaló que no solo se atienden casos pediátricos, sino también de adultos en condiciones vulnerables. “También casos de adultos cuya situación económica no les permite acceder a este tipo de intervenciones quirúrgicas”, añadió.

El presidente enfatizó la urgencia con la que deben resolverse estas situaciones, subrayando que la ayuda no puede postergarse. “Esos casos movilizan y requieren de una ayuda de una vez, no dentro de tres meses ni dentro de cuatro meses”, puntualizó.