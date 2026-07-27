Mulino llega a Perú para asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este lunes, 27 de julio, a Lima, Perú, para participar en la ceremonia de transmisión de mando en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de ese país para el período 2026-2031.

Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y fue recibido con honores por el ministro de Producción de Perú, César Quispe.

De acuerdo con la agenda oficial, este martes el mandatario panameño participará en los actos de juramentación presidencial y sostendrá una reunión bilateral con la presidenta electa para abordar temas relacionados con comercio, inversiones y seguridad.

En la ceremonia también participarán otros jefes de Estado y de Gobierno de la región, entre ellos Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia; José Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; Yamandú Orsi, de Uruguay; Nasry Asfura, de Honduras, y Daniel Noboa, de Ecuador. Asimismo, está prevista la asistencia del rey de España, Felipe VI.