Mulino llega a Vietnam para impulsar acuerdos y atraer inversiones hacia Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este lunes 5 de octubre a Hanoi, Vietnam, donde cumplirá una agenda oficial de tres días enfocada en fortalecer las relaciones bilaterales y promover nuevas oportunidades de cooperación, comercio e inversión entre ambos países.

El mandatario viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y fue recibido por autoridades vietnamitas y representantes diplomáticos de ambos países.

Uno de los principales objetivos de la visita es promover a Panamá como plataforma logística y puerta de entrada de los productos vietnamitas hacia América Latina, con especial atención en el sector marítimo.

La agenda incluye reuniones con autoridades del Gobierno de Vietnam, encuentros con empresarios y representantes del sector marítimo, así como un foro empresarial destinado a facilitar nuevos contactos comerciales.

Durante la visita se prevé la suscripción de nueve acuerdos y memorandos de entendimiento en distintas áreas de cooperación.

Acuerdos en agricultura, aviación y sector marítimo

Entre los instrumentos previstos se encuentran dos memorandos de entendimiento relacionados con la cooperación agropecuaria. Uno establecerá un marco general para fortalecer la cooperación bilateral y el intercambio de experiencias, mientras que el segundo estará orientado a la asistencia técnica y el intercambio de conocimientos.

También se contempla la firma de memorandos con universidades marítimas para impulsar la cooperación académica, la formación y el intercambio entre instituciones especializadas en este sector.

A estos acuerdos se sumarán instrumentos de cooperación entre academias diplomáticas y un convenio en materia de aviación, dirigido a fortalecer el intercambio técnico entre las autoridades aeronáuticas de Panamá y Vietnam.

La agenda también incluye acuerdos de cooperación en turismo y aduanas, además de un convenio entre las cámaras de comercio de ambos países para facilitar contactos empresariales, intercambio de información y nuevas oportunidades de negocios.

En materia de seguridad, se prevé establecer un marco de cooperación entre las autoridades competentes para fortalecer la prevención y el combate de distintas formas de delincuencia.

Panamá busca convertirse en puerta de entrada para productos vietnamitas

La estrategia planteada por Panamá busca aprovechar su posición geográfica, el Canal y su infraestructura logística para facilitar el ingreso de productos vietnamitas a los mercados de América Latina.

El Gobierno panameño ha señalado que la visita también busca generar oportunidades de cooperación en desarrollo industrial, agricultura, educación y nuevas tecnologías.

Por su parte, autoridades vietnamitas han expresado interés en profundizar los vínculos con Panamá y en desarrollar nuevos programas de cooperación, destacando el papel del Canal de Panamá en el comercio internacional.

Agenda presidencial

Este martes 6 de octubre, Mulino participará en el foro “Un océano de oportunidades”, donde se reunirá con representantes de empresas navieras y del sector marítimo de Vietnam.

Posteriormente, será recibido por el secretario general y presidente de Vietnam, Tô Lâm, en una ceremonia oficial de bienvenida que incluirá una reunión de trabajo de alto nivel.

Para el miércoles 7 de octubre están previstas reuniones con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Trần Thanh Mẫn, y con el primer ministro vietnamita, Lê Minh Hưng.

La agenda concluirá con la participación de Mulino en el Foro Empresarial Panamá–Vietnam, denominado “Conectando mercados, creando oportunidades”, organizado por la Embajada de Panamá en Vietnam y la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI).

El encuentro reunirá a más de 70 líderes empresariales vietnamitas de diferentes sectores y a autoridades vinculadas al comercio y la industria.

Durante el foro se prevé además la firma de un acuerdo entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la VCCI, con el objetivo de fortalecer los vínculos empresariales y promover a Panamá como plataforma logística y de servicios para facilitar el acceso de productos vietnamitas a los mercados latinoamericanos.

Delegación panameña

En esta etapa de la gira asiática, el presidente Mulino está acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha; el ministro del Canal, José Ramón Icaza; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz, y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad.

La visita a Vietnam forma parte de la gira oficial que el mandatario desarrolla por Asia, luego de cumplir una agenda en Singapur orientada al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la cooperación logística y la atracción de inversiones.