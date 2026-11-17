El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participará este viernes 20 de noviembre en el Diálogo Regional del World Governments Summit (WGS) para América Latina y el Caribe, que se desarrolla en Punta Cana, República Dominicana.

Conforme al reporte oficial, el mandatario intervendrá a las 9:30 a.m. en la sesión titulada “Gobiernos y la nueva geografía de oportunidad”, un diálogo presidencial sobre cómo los gobiernos pueden aprovechar la tecnología, el comercio y la inversión para establecer nuevos corredores económicos y fortalecer el futuro de la región. En este espacio también participará el presidente dominicano, Luis Abinader.

El encuentro, programado para los días 20 y 21 de noviembre, reunirá a cerca de 400 participantes, entre jefes de Estado y de Gobierno, ministros, inversionistas y representantes de organismos internacionales.

La agenda contempla 35 sesiones, 15 reuniones y actividades de alto nivel, con más de 70 ponentes, representantes de más de 30 países y 120 empresas e instituciones del sector privado.

Entre los temas previstos figuran la geoeconomía, la inversión estratégica, el turismo, la cooperación internacional, la integración regional, la logística, la conectividad global y el futuro del trabajo.

También asistirán el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el primer ministro de Bahamas, Philip Davis; el primer ministro de Guyana, Mark Phillips; y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, entre otros representantes de la región.

Por parte de organismos internacionales participarán Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Shaikha Al Nuwais, secretaria general de ONU Turismo; y Noemí Espinoza Madrid, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe.

Se detalló que Mulino estará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y el ministro del Canal, José Ramón Icaza, quienes también participarán como expositores.